رغم تفشي كورونا… جنود إسرائيليون يقيمون "حفلة" في قاعدة عسكرية... فيديو

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن العشرات من جنود سلاح المظلات في قاعدة كفار يونا، شمالي تل أبيب، أقاموا حفلة غنائية في قلب القاعدة العسكرية التي يخدمون فيها، غير ملتزمين بقواعد التباعد الاجتماعي التي تشدد عليها الحكومة الإسرائيلية.

وأرفقت الصحيفة في تقريرها فيديو من داخل القاعدة العسكرية، يوضح ويؤكد عدم التزام الجنود الإسرائيليين بإرشادات وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن عدد جنوده وضباطه المصابون بفيروس كورونا بلغ 930 حالة، وأن غالبية الجنود بحالة طفيفة، في حين أن هناك 4 منهم بحالة متوسطة، وواحد فقط بحالة خطيرة.

وأشار إلى أن 4531 جنديًا في حال عزل انفرادي بسبب مخالطتهم لمصابين سابقًا.