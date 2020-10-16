عودة أكثر من 500 لاجئ إلى سوريا من أراضي لبنان خلال الساعات الـ24 الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين في سوريا، اليوم الجمعة، بعودة أكثر من 500 لاجئ إلى سوريا من أراضي لبنان، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

موسكو-سبوتنيك. وقال المركز في نشرة إخبارية بهذا الشأن نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: "خلال الـ24 ساعة الأخيرة عاد 511 لاجئا (منهم 153 امرأة و261 طفلا) إلى سوريا، من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس و تلكلخ الحدوديين، بينما لم تجر عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.

وبحسب المركز، لم يعد أحد من النازحين خلال الفترة ذاتها إلى مكان إقامته الدائمة داخل البلاد.

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتطهير أراض من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا على مساحة 1.9 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 22 عبوة ناسفة.