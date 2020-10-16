شينكر متحدثا إلى الرئيس اللبناني: مستمرون في مباحثات ترسيم حدودكم البحرية مع إسرائيل

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، اليوم الجمعة، إن بلاده مستمرة في الدور المسهل والوسيط الذي تلعبه في المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الجمعة، بأن الرئيس اللبناني ميشال عون استقبل قبل ظهر اليوم شينكر في القصر الجمهوري، بهدف مناقشة مباحثات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، والتي انتهت الجولة الأولى منها الأربعاء، بنجاح.

وأكد شنكر "استمرار الدور المسهل والوسيط الذي تلعبه بلاده في المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية"، متمنيا العمل على إنجاز هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن والوصول إلى نتائج إيجابية، مشيرا إلى الدور الإيجابي الذي يلعبه الرئيس عون في قيادة مسيرة مكافحة الفساد وتغيير النهج الذي كان سائدا في السابق.

من جهته، قال عون إن "لبنان يعول كثيراً على الدور الأمريكي الوسيط للوصول إلى حلول عادلة خلال المفاوضات، التي بدأت قبل أيام لترسيم الحدود البحرية الجنوبية"، معتبرا أن "هذا الدور يمكن أن يساعد في تذليل الصعوبات التي قد تعترض عملية التفاوض مع إسرائيل".

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قد انطلقت أول من أمس الأربعاء، في مقر قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان الحدودية مع إسرائيل.

وتوسطت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، على أن يعقد الاجتماع الثاني في الناقورة، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.