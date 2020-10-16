يتزعمها سعودي... شرطة الرياض تلقي القبض على عصابة لسرقة العاملين في تطبيقات النقل

أعلنت شرطة الرياض، اليوم الجمعة، سقوط عصابة تخصصت في سرقة العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكتروني في قبضتها.

وكشف مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الذين يتزعمهم مواطن سعودي، بحسب صحيفة "عاجل".

وألقت الشرطة القبض على مواطن ومقيم مالي الجنسية وثلاثة من مخالفي نظام الإقامة من الجنسيتين التشادية والسودانية (في العقد الثاني من العمر).

وقال الرائد الكريديس، إن المتهمين تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السلب.

وتابع أن "الجرائم تمثلت في استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، والاعتداء عليهم والاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات".

وأشار الكريديس إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.