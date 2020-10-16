الصليب والهلال الأحمر يحذر من عواقب وخيمة للفيضانات والسيول في السودان

حذر الصليب والهلال الأحمر في جنيف من عواقب وخيمة للفيضانات والسيول بالسودان، واصفا الوضع في البلاد بأنه "فظيع".

وأشار بيان صادر من الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر إلى أن "الأمين العام الجديد جاغان تشاباغين، قد عاد للتو من رحلة طاف فيها بعض المناطق المتأثرة ميدانيا، حيث تسببت الفيضانات غير المسبوقة في مقتل أكثر من 100 شخص في حين أصبح 875000 آخرين في حاجة ماسة للدعم العاجل وأن نصفهم تقريبا هم من فئات الأطفال"، وفق وكالة الأنباء السودانية.

"لم أكن مستعدًا لما رأيت. الوضع مذر، والذين التقيتهم في المعسكر غاضبون وقالوا إنهم لم يتلقوا أي نوع من الدعم الذي يحتاجونه. وإنهم يفتقدون المأوى ومياه الشرب ومرافق الصرف الصحي الأساسية".

وأضاف المسؤول أن أكثر ما ألمه "حقًا هو الخسائر التي تسببت فيها الفيضانات وسط الأطفال والنساء والفئات الضعيفة الأخرى. في الواقع، من نواح كثيرة، هذه حالة طوارئ للأطفال، حوالي نصف المتضررين هم من الأطفال".

واشتكى البيان بأن المنظمة لم تتلق سوى 15% من إجمالي المبالغ، التي ناشدت الأمم والمجتمع الدولي بتوفيرها والتي تبلغ حوالي 12 مليون فرنك سويسري.