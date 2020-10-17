وزير الخزانة الأمريكي يرأس وفدا أمريكيا في زيارة لإسرائيل والبحرين والإمارات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اليوم الجمعة أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين سيرأس وفدا أمريكيا يزور إسرائيل والبحرين والإمارات في الفترة بين 17 و20 أكتوبر تشرين الأول.

وقالت الوزارة في بيان لها أن الزيارة دعما لاتفاق إبراهيم، الذي وقعته الدول الثلاث، في البيت الأبيض لتطبيع العلاقات برعاية أمريكية.

وبحسب البيان سينضم الوزير منوتشين والوفد الأمريكي إلى المسؤولين الإسرائيليين في أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى البحرين.

وستغادر الرحلة التاريخية من تل أبيب وتصل المنامة، حيث سيشارك الوفدان الأمريكي والإسرائيلي في اجتماعات مع كبار المسؤولين البحرينيين.

Secretary Steven T. Mnuchin to lead U.S. Delegation to Israel, Bahrain and the United Arab Emirates in support of the Abraham Accords https://t.co/xu597ciuxM — Treasury Department (@USTreasury) October 16, 2020

وتأتي الزيارة بعد شهر من توقيع الإمارات والبحرين على اتفاقين لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل ليصبحا أول بلدين عربيين يتخذان هذه الخطوة منذ 25 عاما.

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل.

وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.