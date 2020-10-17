حملات أمنية مكثفة في الأردن على "أصحاب الأسبقيات وفارضي الإتاوات"

وذكرت وسائل إعلام أن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة أصدر تعليماته للفرق الأمنية المُشكلة للتعامل مع مثل أولئك الأشخاص بحزم وباستخدام كافة أشكال القوة ودون أي تردد عند إبداء أية صور للمقاومة أو محاولتها.

ودعا الحواتمة لعدم التردد بتقديم الشكاوى والمعلومات عن مثل أولئك الأشخاص ودون خوف أو تردد، حيث سيتم التعامل مع كل ما يرد بسرية وبحزم، كما وسيتم التنسيق مع الجهات القضائية والحكام الإداريين لضمان نيلهم عقوباتهم الرادعة والكفيلة بحماية المجتمع من شرورهم.