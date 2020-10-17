الجيش الليبي: لدينا معلومات مؤكدة عن التخطيط لهجوم على خط سرت الجفرة

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان اليوم السبت، إن الجيش لديه معلومات مؤكدة بأن المليشيات الإرهابية تخطط للقيام بعمل عدواني واستفزازي يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة.