الشعب اللبناني يحتفل بمرور عام على الاحتجاجات في البلاد.. فيديو وصور

بدأت الاحتججات في لبنان 17 أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 إثر فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل "واتساب" وتدهور الحالة المعيشية في البلاد.

وانطلقت اليوم السبت 17 أكنوبر/تشرين الأول مسيرة في ذكرى بداية الثورة.

ونزل اللبنانيون إلى الشوارع مرددين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام". وأغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمؤسسات العامة في البلاد، الشهر نفسه.

كما أعلن الحريري 29 أكتوبر/تشرين الأول عن استقالته جراء تظاهر مئات الآلاف من اللبنانيين. أما قس 19 ديسمبر/كانون الأول كلف حسان دياب بتشكيل حكومة، لكن ذلك لم يجد نفعا واستأنف المتظاهرون احتجاجاتهم في يناير/كانون الثاني وتعرض 546 شخص لإصابات يوم 18 من الشهر نفسه.

October 17 2019 is the day we realised we are the majority.



It wasn’t just the middle class or “intellectuals” demanding change & end to sectarianism.



Everyone awoke to a sad fact: No matter the sect, Lebanese are crushed under the boot of a powerful few. #١٧_تشرين #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/rDzWakJIYl — Aya(t) (@Aya_Isk) October 17, 2020

ثم اندلعت الاحتجاجات مرة أخرى في منتصف يونيو/حزيران، إثر تراجع غير مسبوق لليرة اللبنانية.

ووقع انفجار بيروت في الرابع من أغسطس/آب واستقالت حكومة دياب في العاشر من أغسطس/آب.

ولم تنجح الدولة بتشكيل الحكومة حتى الآن، كما أعلن الحريري نه مرشح محتمل لتشكيل الحكومة في الثامن أكتوبر/تشرين الأول.

#لبنان_ينتقض



نجحت #١٧_تشرين ٢٠١٩ من خلال تحرّر معظم أطياف الشعب اللبناني بإرباك السياسيين التقليديين



نجحت #١٧_تشرين ٢٠٢٠ من خلال إعادة تبعية معظم أطياف الشعب اللبناني بتقوية السياسيين التقليديين



السياسي المتحفّظ تماما مثل السياسي الفاسد

السياسي الصامت تماما مثل السياسي الفاسد — Ninio (@Ninio28750753) October 17, 2020

وبصدد مرور عام على الاحتجاجات، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات اللبنانية، بإجراء تحقيقات شفافة في قمع المتظاهرين منذ انطلاق ثورة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ونقلت المنظمة عن لين معلوف مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية قولها: "بدلاً من الوفاء بمسؤولياتها الأساسية تجاه آلاف الأشخاص الذين تُركوا بلا مأوى وتأثروا بالانفجار، يبدو أن الدولة اللبنانية تشن هجوماً على شعبها".

وتداول اللبنانيون صورا لذكرى مرور عام على الثورة كما أكدوا على ضرورة إجراء تحقيقات في مقتل الأبرياء خلال الاحتجاجات السلمية.