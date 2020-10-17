الشعب اللبناني يحتفل بمرور عام على الاحتجاجات في البلاد.. فيديو وصور

وانطلقت اليوم السبت 17 أكنوبر/تشرين الأول مسيرة في ذكرى بداية الثورة.
انطلاق المسيرة في ذكرى #١٧_تشرين pic.twitter.com/iTMK1y20RW— مها حطيط (@mahahoteit) October 17, 2020
ونزل اللبنانيون إلى الشوارع مرددين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام". وأغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمؤسسات العامة في البلاد، الشهر نفسه.
نفتقد الوطن و الثورة هي الأمل ✊🏻🇱🇧#ثورتنا_مكملين #١٧_تشرين #ثوره #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/ReKRT6fAZH— Ｆｏｕｌａ (@FoulaMarina) October 17, 2020
كما أعلن الحريري 29 أكتوبر/تشرين الأول عن استقالته جراء تظاهر مئات الآلاف من اللبنانيين. أما قس 19 ديسمبر/كانون الأول كلف حسان دياب بتشكيل حكومة، لكن ذلك لم يجد نفعا واستأنف المتظاهرون احتجاجاتهم في يناير/كانون الثاني وتعرض 546 شخص لإصابات يوم 18 من الشهر نفسه.
October 17 2019 is the day we realised we are the majority.— Aya(t) (@Aya_Isk) October 17, 2020
It wasn’t just the middle class or “intellectuals” demanding change & end to sectarianism.
Everyone awoke to a sad fact: No matter the sect, Lebanese are crushed under the boot of a powerful few. #١٧_تشرين #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/rDzWakJIYl
ثم اندلعت الاحتجاجات مرة أخرى في منتصف يونيو/حزيران، إثر تراجع غير مسبوق لليرة اللبنانية.
It's been a year now...🇱🇧#١٧_تشرين #ثورتنا_مكملين pic.twitter.com/GA7P5tmWux— Mira (@mirawithredhair) October 17, 2020
ووقع انفجار بيروت في الرابع من أغسطس/آب واستقالت حكومة دياب في العاشر من أغسطس/آب.
المواجهة مستمرة حتى اسقاط منظومة القتل والفساد#القوة_للشباب #١٧_تشرين pic.twitter.com/pnMUrzE9HN— مجموعة شباب المصرف (@msmasref) October 17, 2020
ولم تنجح الدولة بتشكيل الحكومة حتى الآن، كما أعلن الحريري نه مرشح محتمل لتشكيل الحكومة في الثامن أكتوبر/تشرين الأول.
#لبنان_ينتقض— Ninio (@Ninio28750753) October 17, 2020
نجحت #١٧_تشرين ٢٠١٩ من خلال تحرّر معظم أطياف الشعب اللبناني بإرباك السياسيين التقليديين
نجحت #١٧_تشرين ٢٠٢٠ من خلال إعادة تبعية معظم أطياف الشعب اللبناني بتقوية السياسيين التقليديين
السياسي المتحفّظ تماما مثل السياسي الفاسد
السياسي الصامت تماما مثل السياسي الفاسد
وبصدد مرور عام على الاحتجاجات، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات اللبنانية، بإجراء تحقيقات شفافة في قمع المتظاهرين منذ انطلاق ثورة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
is there any chance????— 💯lebanese💯 (@lebanes35866049) October 17, 2020
⤵️#١٧_تشرين pic.twitter.com/mNDJFmn9MN
ونقلت المنظمة عن لين معلوف مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية قولها: "بدلاً من الوفاء بمسؤولياتها الأساسية تجاه آلاف الأشخاص الذين تُركوا بلا مأوى وتأثروا بالانفجار، يبدو أن الدولة اللبنانية تشن هجوماً على شعبها".
Our government murdered them. Their parents are still waiting for justice!#١٧_تشرين #ثورتنا_مكملين pic.twitter.com/tzPPGjUmPO— 👼🏻 (@miryamaarid04) October 17, 2020
وتداول اللبنانيون صورا لذكرى مرور عام على الثورة كما أكدوا على ضرورة إجراء تحقيقات في مقتل الأبرياء خلال الاحتجاجات السلمية.
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