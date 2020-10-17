الحشد الشعبي يدعو للحفاظ على "هيبة الدولة" في العراق

دعا الحشد الشعبي، في العراق، الجميع إلى الحفاظ على هيبة الدولة والسلم المجتمعي.

وذكر إعلام الحشد في بيان، اليوم السبت: "نتفهم مشاعر العراقيين والمحبين والحريصين على تضحيات ودماء أبناء الحشد الشعبي، كما ندعم حرية الرأي والاحتجاج والتظاهر السلمي بما نص عليه الدستور"، معبراً عن "رفضه استخدام العنف والتخريب بأي شكل من الاشكال"، وفق موقع "السومرية"، المحلي.

وطالب الحشد، الجميع، بـ"الحفاظ على هيبة الدولة والسلم المجتمعي واحترام رجال الأمن في هذا الظرف الحساس".

يأتي هذا بعد إقدام مجموعات من الموالين للحشد الشعبي بإحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد رداً على تصريحات القيادي فيه هوشيار زيباري.

هذا وطالب زيباري في وقت سابق في تغريدة على حسابه في تويتر: "بتنظيف المنطقة الخضراء من الحشد الشعبي".

Yesterday rockets attack on #Baghdad int airport and #Jadiraya district is a testimony that the armed #Iraqi militia are determined to escalate despite #UNAMI & #Iraqi Gov diplomatic overturns to de-escalate the security confrontation. THEY believe they are wining. — Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) October 5, 2020

وعلى إثر هذه التغريدة حدثت مشادات داخل مجلس النواب العراقي بين نواب يؤيدون الحشد ونواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بياناً عّلق فيه على الحادثة وأكد ضرورة التركيز على المشتركات وعدم تحريف تصريحات زيباري.