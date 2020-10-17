الرئيس العراقي: عودة جميع المسيحيين إلى مناطقهم ومشاركتهم في الحياة السياسية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، على ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم، وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في العراق.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، "استقبل صالح اليوم بطريرك الكلدان في العراق والعالم غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو".

وأشاد صالح بالدور الذي يقوم به المسيحيون في العراق وتمسكهم ببلدهم، ومشاركتهم أبناء الوطن مختلف التحديات والمصاعب على مرّ العصور، واعتزازهم بهويتهم الوطنية، وصمودهم في مواجهة الإرهاب والعنف أسوة بباقي أبناء البلد".

وأكد على "ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم في سهل نينوى والموصل وباقي المدن، وعدم ادخار أي جهد حكومي لتحقيق ذلك، وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في البلد بالشكل الذي يضمن إيصال صوتهم ومطالبهم في الحكومة والبرلمان".

بدوره، عبر الكاردينال مار لويس ساكو عن عميق شكره وتقديره للرئيس العراقي، لمتابعته ودعمه المتواصل للمسيحيين في البلد، ومساهمته في حل العديد من المسائل والعراقيل التي واجهتهم خلال السنوات الماضية".