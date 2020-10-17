وكالة: بوتين يجري اتصالا هاتفيا بمحمد بن سلمان

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم السبت، بأنه تم خلال الاتصال بحث التعاون بين المملكة وروسيا في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي، جرى خلاله بحث التعاون بين المملكة وروسيا في مجال مكافحة انتشار فايروس #كورونا، كما تم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار اسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.#واس pic.twitter.com/uNBRGhNzDV— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 17, 2020
وذكرت الوكالة أنه تم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)