وكالة: بوتين يجري اتصالا هاتفيا بمحمد بن سلمان

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالا هاتفيا، اليوم السبت، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم السبت، بأنه تم خلال الاتصال بحث التعاون بين المملكة وروسيا في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي، جرى خلاله بحث التعاون بين المملكة وروسيا في مجال مكافحة انتشار فايروس #كورونا، كما تم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار اسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.#واس pic.twitter.com/uNBRGhNzDV — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 17, 2020

وذكرت الوكالة أنه تم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.