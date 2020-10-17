"أسامة بن لادن حي"... ترامب يثير الجدل من جديد

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجدل من جديد، بعدما نشر تغريدة تزعم بأن زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، ما يزال على قيد الحياة.

وذكر ترامب أن من قتل في الغارة كان مجرد بديل"، ما أثار جدلا واسعا في الولايات المتحدة.

والتغريدة التي أعاد ترامب نشرها تعود لحساب مرتبط بـ "QAnon"، وهو تشكيل غير معروف الهوية مؤيد لترامب، يروج لنظريات المؤامرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الناشطون صورا لتغريدات تثبت إعادة ترامب نشر التغريدة، فيما يبدو أن "تويتر" أغلق حساب "Oscar the midnight rider 1111" الذي نشر المقال.

The president retweeted an insane article alleging "Biden and Obama may have had Seal Team 6 killed" posted by a QAnon account and written by "an ex-Community Organizer and Homeschool Mom." pic.twitter.com/ydoCEFLkAt — Christian Vanderbrouk (@UrbanAchievr) October 13, 2020

وتعليقا على تغريدة ترامب، قال روبرت أونيل، وهو عضو وحدة "سيل تيم 6"، الفريق الذي قتل أسامة بن لادن، لقناة "سي أن أن" الأمريكية، ساخرا: "هل يعقل أننا قتلنا أسامة بن جونسون؟"، مضيفا أن "الكثير من الأشخاص سيصدقون ترامب بشكل مباشر، ويمكن أن يصل الأمر إلى نقطة يكون فيها الأمر أكثر من مجرد خطر سياسي".

Very brave men said goodby to their kids to go kill Osama bin Laden. We were given the order by President Obama. It was not a body double. Thank you Mr. President. Happy birthday @USNavy — Robert J. O'Neill (@mchooyah) October 13, 2020

وقال أونيل "لا يمكن لشخص أن يغرد تغريدة مماثلة إذا كان لديه هذا العدد من المتابعين في موضوع بهذه الأهمية. هناك أشخاص يعتبرون كلام ترامب مقدسا، ولا يمكن الاتكال على أن يصلوا إلى استنتاجاتهم الخاصة بهذا الشأن".

وأكد أن ترامب يعرف ما حصل حينها، ولديه التصريح الأمني الأعلى في البلاد وبالتالي يمكنه الإطلاع على معلومات وصور وكالات الاستخبارات.