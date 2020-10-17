وفد من المحكمة الجنائية الدولية يصل السودان

يصل السودان، اليوم السبت، وفد من المحكمة الجنائية الدولية في زيارة تستمر عدة أيام يعقد خلالها عدة اجتماعات مع المسؤولين السودانيين.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مشيرة إلى أن الوفد بقيادة المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا.

ولفتت الوكالة إلى أن الزيارة تستمر حتى حتى الـ 21 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنها تتضمن عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين السودانيين.

وتابعت: "سيناقش الوفد خلال الزيارة سبل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر قبض".

وأضافت: "علاوة على ذلك، سوف تقدم المحكمة تنويرا للسلطات السودانية حول التقدم، الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة".

وأكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في أغسطس/ الماضي، أنه لا بد من الإسراع في محاكمة الرئيس السابق عمر البشير وآخرين في قضايا الفساد والانقلاب، لافتا إلى أهمية العمل على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بمثول المتهمين أمامها.