وسط تأهب إسرائيلي... موقع عبري: "نصر الله" يحاول استهداف جنودنا

ذكر موقع إلكتروني عبري أنه وسط حالة التأهب الإسرائيلية على الحدود مع لبنان، فحزب الله اللبناني يحاول البحث عن هدف إسرائيلي بالقرب من الحدود المشتركة.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي يواصل تأهبه على الحدود الشمالية منذ 90 يوما تقريبا، تخوفا من رد فعل من حزب الله اللبناني، على خلفية مقتل أحد عناصره في استهداف إسرائيلي بالقرب من مطار دمشق الدولي، في شهر يوليو/تموز الماضي.

ونقل الموقع على لسان ضابط بالجيش الإسرائيلي من الفرق العاملة في جبل الشيخ، على الحدود المشتركة اللبنانية الإسرائيلية، قوله: "إذا تجرأ نصر الله على إيذاء جندي إسرائيلي، فسيكون ثمن الدم قاسيا ومؤلما".

وتابع الضابط الإسرائيلي: "رسالتنا للجنود أن نكون مستعدين لأي تطور، وفي المرة القادمة التي يحاولون فيها ضربنا، لن ينتهي الأمر بإطلاق قذائف".

وأشار الموقع العبري إلى أن حزب الله يبحث عن فرصة من وقت لآخر، وينشر صورا لمركبات الجيش ضمن لعبة "الحرب النفسية".