البرادعي: ليس من حق أحد التشكيك في الهولوكوست

قال محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه لا يحق لأحد التشكيك في واقعة محرقة الهولوكوست باعتبارها "جريمة إبادة جماعية بشعة".

وقال البرادعي في تغريدة عبر موقع تويتر، اليوم السبت: "من حق كل إنسان أن يدافع عن فكره ومعتقده ضد أي إساءة ولكن ليس من حقه أن يلجأ إلى العنف".

وأضاف البرادعي أنه "من حق كل إنسان أن يدين السياسات الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني ولكن ليس من حقه أن يشكك في الهولوكوست كجريمة إبادة جماعية بشعة"، مشيرا إلى أن "التفكير العقلاني الأخلاقي هو المدخل للدفاع عن كل قضايانا".

من حق كل انسان أن يدافع عن فكره ومعتقده ضد أي إساءة ولكن ليس من حقه أن يلجأ الي العنف؛ من حق كل انسان أن يدين السياسات الاسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني ولكن ليس من حقه أن يشكك في الهولوكوست كجريمة إبادة جماعية بشعة. التفكير العقلاني الأخلاقي هو المدخل للدفاع عن كل قضايانا — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) October 17, 2020

يشار إلى محرقة الهولوكوست وقعت خلال الحرب العالمية الثانية قُتِل فيها ما يقرب من ستة ملايين يهودي أوروبي على يد النظام النازي لأدولف هتلر والمتعاونين معه.

وجرت عمليات القتل في جميع أنحاء ألمانيا النازية والمناطق المحتلة من قبل ألمانيا في أوروبا، لتطال ملايين الأشخاص، غالبيتهم من اليهود، إلى جانب فئات أخرى.