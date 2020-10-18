في حفل بالمنامة... إسرائيل: علاقاتنا الدبلوماسية الكاملة تبدأ مع البحرين رسميا الأحد

قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل والبحرين ستقيمان علاقات دبلوماسية رسميا اليوم الأحد في حفل في المنامة، بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق تطبيع بوساطة أمريكية الشهر الماضي.

وقال المسؤول في المنامة للصحفيين إن وفدا إسرائيليا زائرا ومسؤولين في البحرين سيوقعون على "بيان مشترك (يعني) اقامة علاقات دبلوماسية كاملة"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف المسؤول إنه بمجرد التوقيع على النص في حفل مقرر عقده مساء الأحد، سيكون لإسرائيل والبحرين الحرية في فتح سفارات في البلدين.

يشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة والبحرين أصبحتا ثالث ورابع دولتين عربيتين توافقان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعد اتفاق السلام الذي أبرمته مصر مع إسرائيل في عام 1979 واتفاق 1994 مع الأردن.

وندد الفلسطينيون بصفقات دول الخليج مع إسرائيل ووصفوها بأنها "طعنة في الظهر" لتطلعاتهم في إقامة دولتهم المستقلة.