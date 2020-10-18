الكاظمي يتفقد عوائل الشبان المغدورين ويحضر مجالس عزائهم... صور

وصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، والتقى بعوائل الشبان المغدورين وحضر مجالس عزائهم.

وأكد الكاظمي على ضرورة عدم استباق الأحكام والقرارات قبل إتمام التحقيقات بالحادثة التي وقعت في قضاء بلد.

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بقيام مجهولين بإعدام ثمانية شبان رميا بالرصاص، في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.

رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي @MAKadhimi يصل الى منطقة الفرحاتية في قضاء بلد ويتفقد عوائل الشهداء المغدورين ويحضر مجلس عزائهم. pic.twitter.com/BpWK3Qh8oM — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) October 18, 2020

وأدان المجلس الوزاري للأمن الوطني، أمس السبت، حادثة "الاعتداء الإرهابي" في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، في حين قرر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس السبت، تشكيل لجنة تحقيقية وإرسالها إلى قيادة عمليات سامراء للوقوف على تفاصيل "الجريمة البشعة".

عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي @MAKadhimi ، اجتماعاً بالقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة #صلاح_الدين ، وذلك فور وصوله الى المحافظة. pic.twitter.com/Me34hhyWBB — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) October 18, 2020

وقال مكتب الكاظمي "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعا بالقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين، وذلك فور وصوله الى المحافظة".

وأشار البيان إلى أن الكاظمي "اطلع على التحقيقات الأولية في الجريمة النكراء وحيثياتها، ووجّه بالمتابعة الدقيقة لكل تفاصيلها".