بالمانشيت العريض… صحيفة عبرية تحيي البحرين باللغة العربية

قامت صحيفة عبرية بواقعة ربما تكون الأولى من نوعها، اليوم الأحد، بعنونة صفحتها الرئيسة باللغة العربية.

ونشرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، اليوم الأحد، العنوان الرئيس لصفحتها الرئيسة بجملة "حياكم الله يا أهل البحرين"، باللغة العربية، وذلك في إطار بدء العلاقات الدبلوماسية، رسميا، بين إسرائيل والبحرين، اعتبارا من اليوم.

عنوان صحيفة "إسرائيل اليوم": "حياكم الله يا أهل البحرين"

🇧🇭🇮🇱 pic.twitter.com/lNtKuXQDx9 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 18, 2020

وأعرب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم الأحد، عن سعادته بهذا اليوم، مشيرا إلى أن اسم البحرين يظهر للمرة الأولى في مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل.

وأمل أفيخاي في "علاقات تعزز الاستقرار بين البلدين وبأمل مشرق".

إلى البحرين در!

رياح السلام حملت اسم البحرين لأول مرة إلى مطار بن غوريون الدولي. السماء حدودنا... في علاقات تعزز الاستقرار، التعايش والأمل بغد مشرق pic.twitter.com/vvSOzqEK0k — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 18, 2020

وفي السياق نفسه، توجه وفدان إسرائيلي وأمريكي إلى البحرين، في أول رحلة تجارية رسمية بين تل أبيب والمنامة منذ إعلان اتفاق التطبيع الشهر الماضي.