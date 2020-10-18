السماء السعودية تشهد حدثا هو الأول من نوعه

شهدت سماء المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، حدثا هو الأول في تاريخها.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن رحلة الطيران الإسرائيلية رقم 973 على طائرة شركة "العال"، حلقت عبر المجال الجوي السعودي في طريقها إلى المنامة عاصمة البحرين.

الرحلة الإسرائيلية🇮🇱 "العال 973" تحلق عبر المجال الجوي السعودي🇸🇦 في طريقها إلى المنامة عاصمة البحرين🇧🇭 pic.twitter.com/egHcwr06Kg — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 18, 2020

وتوجه وفدان إسرائيلي وأمريكي إلى البحرين، في أول رحلة تجارية رسمية بين تل أبيب والمنامة منذ إعلان اتفاق التطبيع الشهر الماضي.

وبدوره، رحب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، بالوفد الإسرائيلي والأمريكي لدى وصوله لمطار المنامة، في مراسم الاستقبال.

رحب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بالوفد الإسرائيلي والامريكي لدى وصوله لمطار المنامة في مراسم الاستقبال قبل بضع دقائق قائلا: "اهلا وسهلا نحن نستهل تطبيق اعلان السلام الذي وقعنا عليه في واشنطن.. هذا التوجه هو افضل السبل وانجعها لتحقيق السلام في الشرق الاوسط" — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 18, 2020

وقال الزياني: "أهلا وسهلا نحن نستهل تطبيق إعلان السلام الذي وقعنا عليه في واشنطن.. هذا التوجه هو أفضل السبل وأنجعها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".