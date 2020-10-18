ارتفاع إجمالي الدين الأردني بنسبة 11% في 7 أشهر

ارتفع إجمالي الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر السبعة الأولى من العام 11 بالمئة إلى 33.4 مليار دينار (47.1 مليار دولار) مقارنة مع 30.07 مليار دينار في نهاية 2019.

وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، اليوم الأحد، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية يوليو تموز بلغ 18.9 مليار دينار والدين الخارجي نحو 14.5 مليار دينار.

ويعادل الدين العام الأردني 107.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بحسب قناة المملكة الأردنية.