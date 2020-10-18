وزير خارجية البحرين: نأمل أن يجلب اتفاق السلام مع إسرائيل الاستقرار للمنطقة

أعرب وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، عن أمله في أن يجلب اتفاق السلام مع إسرائيل، الاستقرار والازدهار للمنطقة.

القاهرة – سبوتنيك. وقال الزياني، خلال استقباله الوفد الإسرائيلي الأمريكي الذي يزور المنامة، اليوم الأحد "نحن هنا لدعم اتفاقية إبراهام لاقتناعنا بأن هذا التعاون سيكون له أثر لإحلال سلام دائم يحمي حقوق شعوب الشرق الأوسط.. ومتفائلون بأن اتفاق السلام سيجلب استقرارا وازدهارا للمنطقة".

وأضاف: "نتطلع لعقد مباحثات خلال هذه الزيارة التاريخية"، مؤكدا أن "هذه الزيارة ستكون خطوة جديدة نحو مستقبل آمن وشرق أوسط أكثر استقرار وسلاما".

وتأتي تصريحات وزير الخارجية البحريني، تزامنا مع وصول وفد إسرائيلي أمريكي رفيع المستوى إلى البحرين، اليوم الأحد، في أول رحلة تجارية رسمية بين تل أبيب والمنامة، منذ إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين.

وتحمل الرحلة التي وصلت اليوم الأحد، رقم رقم (973) في إشارة إلى رمز الاتصال الدولي بالبحرين.

ويترأس الوفد الإسرائيلي رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، وعضوية مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز، ونائب مدير عام مكتب رئيس الوزراء رونين بيرتس، فيما يرأس الوفد الأمريكي وزير الخزانة ستيفين منوتشين ومبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش.

ويشمل الإعلان التوقيع على ستة ملاحق تتعلق بالعلاقات بين البحرين وإسرائيل في مجالات مختلفة مثل الرحلات الجوية وتأشيرات السفر.

وصوت الكنيست الإسرائيلي، يوم الخميس، بأغلبية على اتفاق التطبيع مع الإمارات ليصبح نافذا وفق القانون الإسرائيلي.

وكانت الإمارات والبحرين وإسرائيل وقعتا في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 15 أيلول/سبتمبر الفائت، اتفاقيتي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وانتقدت القيادة الفلسطينية بشدة الاتفاق الإماراتي والبحريني مع الإسرائيلي؛ وقالت، "كل ما جرى في البيت الأبيض، من توقيع اتفاقيات بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لن يحقق السلام في المنطقة".