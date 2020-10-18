متحدثا بالعربية… مستشار الأمن القومي الإسرائيلي في المنامة: جئنا لإطلاق دائرة السلام.. فيديو

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، اليوم الأحد، فور وصوله للعاصمة البحرينية، المنامة، جئنا لإطلاق دائرة السلام.

ونقل الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، عن ابن شبات، أمله في بناء علاقات عميقة وقوية ليس بين الحكومتين، الإسرائيلية والبحرينية فحسب، وإنما بين الشعوب أيضا.

היועץ לביטחון לאומי מאיר בן שבת בטקס קבלת הפנים בבחריין: אנו מקווים לבנות יחסים עמוקים לא רק בין הממשלות אלא בין העמים. ישראל מושיטה יד לשלום לעם הבחרייני והנהגתו. אנחנו משנים את פני האזור. מקווים לארח אותכם בישראל בקרוב — Barak Ravid (@BarakRavid) October 18, 2020

وتابع ابن شبات: "إن إسرائيل تمد يدها للسلام مع شعب البحرين وقيادته، سنعمل على تغيير وجه المنطقة، ونتمنى زيارتكم قريبا في إسرائيل".

فيما نشرت صحيفة "البلاد" البحرينية تقريرا مصورا لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي، الذي يرأس وفد بلاده الزائر للعاصمة المنامة، وهو يقول: "التطبيع بين الطرفين سيفيد على أكثر من صعيد، وسيخلق صداقة حقيقية بين شعبينا، وإسرائيل في سلام حقيقي مع شعب البحرين.. معا سنغير وجه المنطقة، وأشكر شركائنا على جهودهم في التطبيع، وأشكركم على حفاوة الاستقبال".

وتوجه وفدان إسرائيلي وأمريكي إلى البحرين، في أول رحلة تجارية رسمية بين تل أبيب والمنامة منذ إعلان اتفاق التطبيع الشهر الماضي.