أول رحلة مباشرة من تل أبيب… أبرز محطات السلام بين إسرائيل والبحرين

حطت طائرة الخطوط الجوية الإسرائيلية "العال" في مطار البحرين، اليوم الأحد، وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي في أول رحلة طيران مباشرة بين إسرائيل والبحرين.

© flickr.com / Paolo Gamba بالمانشيت العريض… صحيفة عبرية تحيي البحرين باللغة العربية "سكاي نيوز العربية"، مشيرة إلى أن الوفد يقوده وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ومستشار نتانياهو للأمن القومي مئير بن شبات.

ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن تجري احتفالية رسمية بمناسبة توقيع اتفاقات وتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

ولفتت الشبكة إلى قول وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، إن الزيارة تأتي للبدء في تفعيل إعلان تأييد السلام بين إسرائيل والبحرين، بينما أكد وزير الخزانة الأمريكي وجود فرص كبيرة للتعاون بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين في مجالات عدة على رأسها الاقتصاد والاستثمار.

وصول أول وفد إسرائيلي إلى مملكة البحرين قادماً من تل أبيب#عاجلhttps://t.co/5Ypr7H24c5 — Alwatan - الوطن (@Alwatan_Live) October 18, 2020

ورغم توقيع إسرائيل والبحرين "إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البناءة" في مراسم خاصة بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر/ أيلول أثناء توقيع اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي، إلا أن تلك الوثيقة لم تصل إلى حد المعاهدة الرسمية، حيث يسعى الوفد الإسرائيلي الذي يزورالبحرين اليوم إلى بيان ثاني يرفع مستوى العلاقات، بحسب مسؤول شارك في إعداد الزيارة، كما تقول "سكاي نيوز عربية".

انطلقت أول رحلة تجارية بين إسرائيل والبحرين 🇮🇱🇧🇭✈️ pic.twitter.com/9UyyWSqscE — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) October 18, 2020

وقال أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس السبت: "سيتم خلال الزيارة التوقيع على وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات سلمية بين إسرائيل والبحرين والتوقيع على مذكرات تفاهم حول قضايا ثنائية متنوعة بغية صب مضمون عملي في العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون بينهما"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تولي أهمية كبيرة جدا لهذه الزيارة ومضامينها لتعزيز علاقاتها مع مملكة البحرين في شتى المجالات".

الوفد الإسرائيلي وصل مطار المنامة 🇧🇭🇮🇱pic.twitter.com/JGARWivJ9P — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) October 18, 2020

وفيما يلي أبرز محطات السلام بين إسرائيل والبحرين بداية من يوم 25 يونيو/ حزيران 2019، عندما استضافت مملكة البحرين ورشة "الازدهار من أجل السلام" للبحث عن حلول بديلة للصراع العربي الإسرائيلي وإيجاد بدائل اقتصادية يمكنها إنهاء هذا الصراع، بحسب شبكة "العربية نت".

11 سبتمبر 2020

في 11 سبتمبر/ أيلول 2020، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البحرين وافقت على توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، ودعاء المنامة للمشاركة في حفل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض.

لحظة وصول الطائرة الاسرائيلية مطار البحرين الدولي 🇧🇭🇮🇱 pic.twitter.com/6cQ33vEYsv — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) October 18, 2020

وفي ذات اليوم صدر البيان الثلاثي الذي يضم (البحرين - أمريكا - إسرائيل) وينص على أن قادة الدول الـ 3 يتفقون على إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل.

15 سبتمبر 2020

البحرين وإسرائيل توقعان على وثيقة سلام في البيت الأبيض مثل الأولى وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل إسرائيل بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد.

18 أكتوبر 2020

وفد إسرائيلي يزور البحرين للتوقيع على "بيان مشترك"، ويترأس الوفد الإسرائيلي مئير بن شبات، رئيس مجلس الأمن القومي، وتعد زيارته هي أول رحلة تجارية مباشرة بين البلدين، ويتم توقيع الاتفاق بين البلدين من صفحتين ويشمل 6 اتفاقيات مشتركة، كما يشمل مباحثات حول العديد من المجالات مثل (الطيران - المواصلات - التكنولوجيا - الصناعة والتجارة - الأموال - السياحة - الزراعة - الصحة - الثقافة).

وينتظر البلدان توقيع معاهدة سلام شاملة، حيث يعد إعلان 18 أكتوبر هي الثاني بين البحرين وإسرائيل، بينما تتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة التوقيع على معاهدة سلام شاملة تشمل تبادل فتح السفارات وعلاقات دبلوماسية كاملة، بحسب شبكة "العربية نت".

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول، توقيع اتفاقية سلام بين الإمارات وإسرائيل، وتوقيع بيان مشترك بين البحرين وإسرائيل.

وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقية بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.

واعتبر ترامب، أن هذا الاتفاق يكسر قيود الماضي، مضيفا: "إنه فجر يوم جديد في الشرق الأوسط يجعلنا نأخذ خطوة جديدة نحو منطقة يعيش فيها الناس بأمن وسلام".

وتابع "إسرائيل والإمارات والبحرين سوف ينشؤون سفارات ويبدأون التعاون كشركاء وسوف يعملون سويا فهم أصدقاء وسيفتح الباب أمام المسلمين للصلاة في القدس".

وكتب رئيس الوزراء الفلسطيني على "تويتر"، يوم 16 سبتمبر/ أيلول، بعد توقيع الاتفاق بيوم: "نمضي بهمة شعبنا، واضعين خلف ظهورنا من ضل الطريق، أو من استسلم، أو عجز أن يرى الحق ويلتزم به"، مضيفا: "فلسطين قضية الشرفاء".