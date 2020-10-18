نقل صائب عريقات للمستشفى

نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، إلى المستشفى، اليوم الأحد، إثر معاناته من فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد أعلنت دائرة شؤون المفاوضات أن عريقات، المصاب بفيروس "كورونا"، وبسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، يتم نقله الآن إلى إحدى المستشفيات، لما يتطلب وضعه من عناية ورقابة طبية خاصة.

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله بن الحسين، أصدر، الجمعة 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، توجيها بتوفير أي عناية صحية يحتاجها صائب عريقات، بعد إعلان إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

​أعلن الدكتور صائب عريقات، مساء الخميس الموافق 8 أكتوبر/تشرين الأول، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وإلغاء جميع لقاءاته لحين تماثله للشفاء.

وجاء في تغريدة له: "تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات، عن إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا، وتتمنى له الشفاء العاجل".

وأوضحت الأمانة في التغريدة التي أطلقتها عبر حساب عريقات نفسه، أنها تعتذر عن إلغاء جميع مواعيد أمين السر إلى حين شفائه التام من مرض "كوفيد 19".

وأطلق صائب عريقات، في وقت سابق سلسلة تغريدات على موقع "تويتر" دافع فيها عن موقف القيادة الفلسطينية تجاه قضية البلاد، وانتقد فيها مهاجمو الشعب والسلطة الفلسطينية، ووجه فيها رسالة إلى رئيس المخابرات السعودية السابق بعد تصريحاته حول الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.