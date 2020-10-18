المبعوث الأممي لليمن ينفي أي دور في نقل السفير الإيراني إلى صنعاء

نفى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الأحد، أي دور أممي في نقل السفير الإيراني المعين لدى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إلى العاصمة صنعاء.

وقال مكتب غريفيث، في تغريدة عبر تويتر، "ينفي مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أي دور في نقل حسن ايرلو إلى صنعاء".

وحث المكتب الأممي الإعلاميين على "التأكد من المعلومات قبل نشرها عبر التواصل مع القسم الإعلامي للمكتب".

ينفي مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى #اليمن أي دور في نقل حسن ايرلو إلى #صنعاء، ويحث الإعلاميين على التأكد من المعلومات قبل نشرها عبر التواصل مع القسم الإعلامي للمكتب: https://t.co/kCKnaOfqap — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) October 18, 2020

​وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أعلن أمس السبت، في تصريحات لوكالة أنباء "فارس" أن "سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية فوق العادة ومطلق الصلاحية حسن ايرلو قد وصل إلى صنعاء"، مضيفا أنه "سيقدم قريبًا نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني هشام شرف كما سيقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط".