تعليقا على التطبيع مع البحرين... نتنياهو: اختراق آخر في علاقاتنا مع العالم العربي

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إننا ندفع اتفاقيات السلام مع البحرين والإمارات قدما.

وجاءت تصريحات نتنياهو تعليقا على زيارة أول وفد إسرائيلي للبحرين، برفقة وفد أمريكي، وهو ما نشره على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، من أن السلام مقابل السلام.

המשלחת שלנו מקיימת היום דיונים חשובים בבחריין כדי לחתום על הסכמים לשיתוף פעולה ולכונן את הסכם השלום ההיסטורי בינינו. אני מקווה שבקרוב אוכל לבשר לכם על מדינות נוספות. אחרי 25 שנה של עבודה קשה הבאנו שלום תמורת שלום! 🇧🇭🇮🇱 pic.twitter.com/Ip58YfAE8y — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 18, 2020

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذا هو تقدم ملموس ونحن ندفع اتفاقيات السلام هذه مع البحرين والإمارات قدما، هذا هو سلام حقيقي. وستعمل البعثات الآن على اتفاقيات تعاون وعلى إقامة اتفاقية السلام مع البحرين".

وأكد نتنياهو أنه اختراق آخر في علاقات بلاده مع العالم العربي تم تحقيقه بفضل السياسة المختلفة والجديدة التي تنتهجها إسرائيل. قائلا: "إنها ليست جديدة لأننا ننتهجها منذ ٢٥ عاما ولكنها تأتي بثمارها الآن، السلام مقابل السلام والاقتصاد مقابل الاقتصاد".

وتوجه وفدان إسرائيلي وأمريكي إلى البحرين، في أول رحلة تجارية رسمية بين تل أبيب والمنامة منذ إعلان اتفاق التطبيع الشهر الماضي.