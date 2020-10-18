"973"... ما سر رقم رحلة الطيران الإسرائيلية إلى البحرين؟

كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية سر رقم رحلة شركة الطيران "العال" إلى البحرين، اليوم الأحد.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية "إسرائيل بالعربية"، مساء اليوم الأحد، أن رمز الهاتف أو الكود الدولي إلى البحرين "+973" وهو رقم رحلة شركة الطيران العال إلى المنامة، أيضا.

الرحلة الإسرائيلية🇮🇱 "العال 973" تحلق عبر المجال الجوي السعودي🇸🇦 في طريقها إلى المنامة عاصمة البحرين🇧🇭 pic.twitter.com/egHcwr06Kg — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 18, 2020

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن: الاتصال المباشر بين إسرائيل والبحرين يفتح باب التواصل وبناء علاقات وطيدة بين الشعبين في مختلف المجالات، ويعود بالخير والبركة على المنطقة برمتها".

آفاق جديدة لشعوب المنطقة يرسمها السلام بين اسرائيل والبحرين مع انطلاق اول رحلة لشركة الطيران الإسرائيلية "إلعال" للمنامة. أهلا بالسلام 🇧🇭🇮🇱 pic.twitter.com/YEkOq9HQa5 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 18, 2020

وتوجه وفدان إسرائيلي وأمريكي إلى البحرين، في أول رحلة تجارية رسمية بين تل أبيب والمنامة منذ إعلان اتفاق التطبيع الشهر الماضي.