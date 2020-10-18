انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ المصري

انتخب أعضاء مجلس الشيوخ المصري، رئيس حزب مستقبل وطن، عبد الوهاب عبد الرازق، رئيسا للمجلس.

وأعلن رئيس الجلسة الإجرائية لمجلس الشيوخ النائب جلال هريدي، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، "فوز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة المجلس".

​وأوضح هريدي أن "عبد الرازق حصل على 287 صوتًا من أصل 299، لافتا إلى وجود 12 صوتا باطلا من إجمالي عدد الأصوات التي قامت اللجنة المشرفة على انتخاب رئيس المجلس برئاسة النائب سامح عاشور بفرزها".