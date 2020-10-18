سعودية تدخل "غينيس" بأكبر لوحة فنية من القهوة... فيديو

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم الأحد، بأن الفنانة التشكيلية السعودية، عهود عبدالله المالكي، نجحت في تحقيق إنجاز بحصولها على لقب غينيس للأرقام القياسية، عن أكبر لوحة فنية مرسومة بالقهوة.

وسلطت لوحة الفنانة السعودية الضوء على سبع شخصيات ريادية في تاريخ المملكة والإمارات، آخذة بعين الاعتبار تجنب الهدر في الطعام، حيث استخدمت نحو 4.5 كغ فقط من القهوة غير القابلة للاستهلاك، بعد مزجها مع الماء للحصول على أربعة أطياف مختلفة من اللون البني.

وزينت الماكلي إطار اللوحة بزخرفة السدو، الذي يعد أحد أنواع النسيج في شبه الجزيرة العربية، ويمثل في المملكة جزءا من واجهات التراث الوطني وهو مدرج في قائمة التراث الثقافي، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو.

وحملت اللوحة اسم "نسيج 1"، وامتدت على مساحة 220 متراً مربعاً، وتكونت من سبع قطع قماشية قطنية متصلة ببعضها البعض.