الكاظمي يبدأ جولة خارجية تشمل 3 دول أوروبية

بدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جولة أوروبية تشمل 3 دول هي فرنسا، التي يزورها في البداية ثم بريطانيا وألمانيا.

ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد، مشيرة إلى أن مكتب رئيس الوزراء أعلن أن الكاظمي غادر العاصمة بغداد متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس.

ويترأس الكاظمي وفد حكومي رفيع يضم عددا من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة، بحسب البيان الذي أوضح أن الكاظمي سيجري عدة لقاءات مع كبار المسؤولين في هذه الدول الثلاث.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يغادر العاصمة بغداد، متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في مستهل جولته الأوربية التي تشمل أيضا بريطانيا والمانيا، حيث سيجري سيادته عدة لقاءات مع كبار المسؤولين في هذه الدول الثلاث، والتباحث معهم بشأن تطوير العلاقات الثنائية. pic.twitter.com/lmr2sEcTiD — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 18, 2020

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء يجري مباحثات مع كبار المسؤولين في تلك الدول بشأن تطوير العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وبلدانهم في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية والصحية، فضلا عن بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.