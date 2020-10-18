أول تعليق لسفيرة بريطانيا الجديدة لدى الأردن

علقت السفيرة البريطانية الجديدة لدى الأردن "بريدجيت بريند" على تقديم أوراق اعتمادها لعاهل البلاد الملك عبد الله الثاني.

وقالت "بريند" في تغريدة لها على تويتر نشرتها بالعربية: "يشرفني ويسعدني أن أقدم أوراق اعتمادي لصاحب الجلالة الملك عبد الله".

وأضافت: "اليوم. أنا فخورة بأن أكون أول إمرأه تعمل كسفيرة بريطانية في الأردن".

وشددت "بريند" على التزامها "بالعمل على تطوير الشراكة القوية والتاريخية بين بلدينا لصالح شعبينا".

يشرفني ويسعدني أن أقدم أوراق اعتمادي لصاحب الجلالة @KingAbdullahII, ملك المملكه الأردنيه الهاشميه في الديوان الملكي الهاشمي @RHCJO اليوم. أنا فخورة بأن أكون أول إمرأه تعمل كسفيرة بريطانية في #الأردن ، وأنا ملتزمة بالعمل على تطوير الشراكة القوية والتاريخية بين بلدينا لصالح شعبينا. pic.twitter.com/gIATi3GqWt — Bridget Brind (@BridgetBrind) October 18, 2020

​من جانبه، قال الديوان الملكي الأردني، في تغريدة على تويتر، إن الملك عبد الله تسلم أوراق اعتماد سفراء 6 دول هي أوكرانيا وألمانيا والمملكة المتحدة والسويد وقبرص والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال مراسم جرت بقصر الحسينية.

جلالة الملك عبدالله الثاني يتقبل أوراق اعتماد سفراء دول أوكرانيا🇺🇦 وجمهورية ألمانيا الإتحادية🇩🇪 والمملكة المتحدة🇬🇧 ومملكة السويد🇸🇪 وجمهورية قبرص🇨🇾 والولايات المتحدة الأمريكية🇺🇸، المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي وذلك خلال مراسم جرت في قصر الحسينية #الأردن 🇯🇴 pic.twitter.com/ZA5ELlOsJL — RHC (@RHCJO) October 18, 2020

​وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.