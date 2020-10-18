الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بشأن هيئة كبار العلماء وتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا، بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء.

كما أصدر الملك سلمان أمرا بتعيين الشيخ خالد بن عبد الله بن محمد اللحيدان، رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

وقرر الملك سلمان إعادة تكوين هيئة كبار العلماء، بتعيين مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيسا للهيئة، وعضوية 20 أخرين.

ووجه العاهل السعودي، بإبلاغ الأمر الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.