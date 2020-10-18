وزير بحريني: الاتفاقيات مع إسرائيل تفتح الباب لتسيير رحلات بين البلدين

قال زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة البحريني، اليوم الأحد، إن الاتفاقيات مع إسرائيل تفتح الباب لتسيير رحلات بين البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، وقعت إسرائيل على إعلان لإقامة علاقات دبلوماسية مع البحرين، بالإضافة لمذكرات تفاهم في مجالات عدة.

وأضاف وزير الصناعة البحرينى أن الاتفاقيات مع إسرائيل تضع إطارا عاما للعلاقة بين الجانبين، بحسب موقع قناة "العربية".

واعتبر الوزير البحريني، أن المعنى الأكبر للسلام هو الاستقرار في المنطقة، مضيفا "فتحنا اليوم صفحة جديدة عبر الاتفاقات مع إسرائيل".

​وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان عبر حسابها على تويتر: "وقعت إسرائيل والبحرين على إعلان مشترك لتدشين علاقات دبلوماسية كاملة وسلمية بينهما. كما وقعت الدولتان على مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطيران والتكنولوجيا والزراعة".

وأعلن وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم توقيع مذكرات تفاهم بين البحرين وإسرائيل في عدد من المجالات من شأنها أن تؤسس لتعاون ثنائي مثمر بين الطرفين.

واعتبر وزير الخارجية البحريني في تصريحات أدلى بها أثناء اجتماعه مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، نقلتها وكالة الأنباء البحرينية، أن "إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل وما تم اليوم من توقيع لمذكرات تفاهم في عدد من المجالات تؤسس لتعاون ثنائي مثمر بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل".

ونوه الزياني إلى أن توقيع هذه المذكرات "يمكّن ويسهّم في ترسيخ أسس السلام في المنطقة وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد".

وقال الزياني، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات "البحرين وقعت على اتفاق تأييد السلام وفتح العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل"، مضيفا "البحرين تأمل أن نكون على أعتاب شيء بالغ الأهمية للمنطقة وجميع شعوبها".