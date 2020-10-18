من هي حنان الأحمدي أول امرأة تتولى منصب قيادي بمجلس الشورى في السعودية؟

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الأحد، أوامر ملكية تتعلق بإعادة تشكيل مجلس الشورى.

وشملت الأوامر الملكية، تعيين أول امرأة في منصب رفيع بمجلس الشورى السعودي، حيث نص القرار على تولي الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي ، منصب مساعد رئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

أول تعليق من حنان الأحمدي بعد توليها المنصب

اعتبرت الأحمدي، تعيينها مساعدا لرئيس المجلس يمثل تشريفا وتتويجا ودعما للمرأة السعودية.

#عاجل#أمر_ملكي: تعين الدكتورة/ حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.#واس pic.twitter.com/P8IV9Tbv6F — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 18, 2020

وأكدت مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي، أن "المجلس يقوم بدور ملموس في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة وفي صناعة القرار ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية، ومساندة مواقف المملكة دوليا من خلال دوره في تعزيز العلاقات البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

من هي حنان الأحمدي؟