صحيفة: اتجاه إلى حسم الأمور بتكليف الحريري يوم الخميس

كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الاثنين، عن اتجاه لحسم الأمور بتكليف سعد الحريري لرئاسة الحكومة يوم الخميس المقبل.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادرها، أن هناك من كان يريد أن يحرج رئيس ال​حكومة​ السابق ​سعد الحريري​ بتأجيل ​الاستشارات النيابية​ ليخرجه فيعتذر عن المهمة، ولكن هذه المهمة فشلت مع استيعاب الحريري هذه المحاولة، بعدم التعليق والإصرار على تكليفه، ومع نضوج ​الاتصالات​ تتجه الأمور إلى الحسم يوم الخميس، إلا في حال طرأت عوامل غير منظورة".

وأوضحت الصحيفة أن "التكليف لا يعني أن طريق التأليف ستكون معبدة وسهلة وسالكة، في ظل خلاف مستحكم بين وجهة نظر الحريري بتأليف حكومة من الاختصاصيين، طالبا من القوى السياسية أن ترتاح لفترة 6 أشهر، وبين هذه القوى المتمسكة بوجهة نظرها لجهة تسمية الوزراء وربما الحقائب. ولكن الأكيد أن الجميع سيكون خلال هذه المرحلة في انتظار ما ستسفر عنه ​الانتخابات الرئاسية​ الأمريكية، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه".

وكان الحريري قد طرح نفسه مجددا كمرشح لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية بعد فشل رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب في مهمة التشكيل الحكومي بسبب تصاعد الخلافات السياسية في البلاد.