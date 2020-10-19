العراق... وفاة مستشار وزارة الدفاع بفيروس كورونا

توفي فاضل عباس مهدي، المستشار القانوني لوزارة الدفاع العراقية، أمس الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأعلن رئيس أركان الجيش العراقي، عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان نقلته "السومرية نيوز"، إنه "بقلوب مليئة بالإيمان بالله تعالى وراضية بقضائه وقدره نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسرة ومحبي الفقيد الفريق الحقوقي فاضل عباس مهدي، المستشار القانوني ل‍وزارة الدفاع، والذي وافاه الأجل نتيجة مضاعفات فيروس كورونا".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة العراقية بأن الوضع الصحي في العراق تحت السيطرة حتى الآن في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "نسب الشفاء في العراق هي من الأفضل عالمياً، وتقترب من 85 في المئة، إضافة إلى أن العراق الأقل عالمياً بنسب الوفاة بالفيروس"، مؤكداً أن "الوضع الصحي حتى الآن تحت السيطرة".

وأضاف بحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي: "حتى الآن لا يوجد لقاح معتمد ضد الفيروس، لا في العراق ولا في أي مكان بالعالم، وكثير من الدول والشركات العالمية توصلت الى مراحل متقدمة في مسألة اللقاح"، مشيراً إلى أن "العراق ليس لديه التزام مع أي دولة بشأن اللقاح، ولكن سيكون من أول الدول التي ستوفره".