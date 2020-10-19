ضبط موقع لبيع وتهريب النفط جنوبي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، ضبط موقع لتهريب النفط ومشتقاته في محافظة البصرة.

وجاء في بيان الخلية: "مجموعة من عناصر الجريمة المنظمة تقوم بعمليات تهريب النفط الخام من خلال ثقب أنبوب الخط (14 عقدة) الناقل للنفط الخام من حقول محافظة البصرة إلى مصفى الشعيبة"، وفقا لـ "السومرية نيوز".

وأضافت الخلية أنه "تم تنفيذ واجب مشترك بين جهاز المخابرات وقيادة عمليات البصرة بإ-شراف قيادة العمليات المشتركة وضبط موقع التهريب في منطقة الشعيبة التابعة إلى قضاء الزبير، حيث اتضح أن الأنبوب الناقل مثقوب بطريقة خاصة ويحتوي على مسيطر مربوط به خرطوم بلاستك قياس (انج ونص) تم اخفاءه في الأرض، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وتلقي القوات الأمنية في العراق بشكل مستمر على أفراد ومجموعات يقومون بتهريب النفط، وغالبا ما تمارس أغلب هذه المجاميع عملياتها في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي البلاد.