العليا للإغاثة في لبنان: تحويل 100 مليار ليرة إلى الجيش لتعويض ضحايا المرفأ

أعلنت ​الهيئة العليا للإغاثة في لبنان في بيان لها، اليوم الاثنين، تحويل مبلغ 100 مليار ليرة إلى الجيش اللبناني لتعويض ضحايا مرفأ بيروت.

وبحسب البيان الذي أورده موقع "النشرة اللبنانية"، قالت الهيئة إنه "استنادا إلى قرار رئيس ​مجلس الوزراء​ رئيس الهيئة العليا للإغاثة الرقم 2020/137 تاريخ 19/10/2020، بتحويل مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية إلى حساب خزينة الجيش، المعطاة إلى الهيئة العليا للإغاثة بموجب المرسوم الرقم 6979 تاريخ 23/9/2020، لدفع تعويضات المتضررين من انفجار مرفأ ​بيروت​، استنادا إلى آلية يتم وضعها من قبل ​قيادة الجيش​ ومحافظة بيروت، واستنادا إلى جداول إسمية يعدها الجيش وفق مبدأ الأولوية، ويتم التزامها وفق الأولوية الواردة فيها".

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد قرر في جلسته الأخيرة لحكومة حسان دياب دفع التعويضات اللازمة لعائلات ضحايا انفجار بيروت.

واعتبر المجلس ضحايا تفجير المرفأ جنوداً في الجيش اللبناني، وأقرّ لهم تعويضات ومعاشات تقاعد كأيّ جندي استشهد أثناء تأدية الواجب، كما اعتبر كلّ جريح تعرّض لإعاقة من ذوي الإحتياجات الخاصة، ويستفيد من تقديمات صحية من الضمان الاجتماعي مدى الحياة.

يذكر أن مرفأ لبنان قد تعرض لانفجار عنيف هزّ العاصمة بيروت، في الثلاثاء 4 أغسطس/آب، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى وأكثر من 4000 جريح، وألحق أضرارًا جسيمة في الممتلكات والأبنية.

وكشف الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عن دمار شامل في منطقة المرفأ، ونتج عن انفجار مادة نترات الأمونيوم التي كانت وراء الكارثة، حيث انفجر مستودع يحتوي على 2700 طن من نترات الأمونيوم، التي تستخدم سمادًا زراعيًا.