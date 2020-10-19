بداية أمطار الخريف... مصر تشهد عدم استقرار جوي

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أن البلاد ستشهد اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى الأحد المقبل 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجـــاري، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك تزامنا مع بدء موسم الخريف.

وقالت الهيئة في بيان رسمي إنه من المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر أمطارا خفيفة إلى متوسطة، وأنه اعتبارا من يوم الخميس 22 أكتوبر وحتى الأحد 25 من الشهر نفسه، ستكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، وسيصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات.

كما ذكرت أن الأيام المقبلة اعتبارا من غد، سيصاحبها أمطار مختلفة الشدة رعدية، إذ ستكون الأمطار يوم غد الثلاثاء متوسطة على مناطق السلوم وسيوة ومطروح والضبعة، بينما ستكون خفيفة على الإسكندرية.

وستكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبرالجاري، على السواحل الشمالية، ومناطق الوجه البحري، وتمتد متوسطة على باقي محافظات الدلتا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن درجات الحرارة العظمى والصغرى ستكون خلال الستة أيام القادمة، القاهرة والإسكندرية "28–20"، جنوب سيناء "33-24"، جنوب الصعيد "37-25"، شمال الصعيد "33-20".