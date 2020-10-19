لاعب مغربي يحطم رقما قياسيا ظل 50 عاما

تجاوز اللاعب المغربي يوسف العربي رقما قياسيا ظل صامدا لأكثر من نصف قرن، بعدما أصبح أفضل هداف مغربي في دوريات الدرجة الأولى خارج البطولة المغربية برصيد 174 هدفا.

وبحسب موقع جريدة "هسبريس" المغربية، فقد قاد العربي فريقه أولمبياكوس للفوز بأربعة أهداف دون رد، بتسجيله "الهاتريك" في شباك ضيفه أتروميتوس، لحساب مباريات الجولة الـ5 من منافسات دوري "السوبر" اليوناني.

وتمكن العربي من تخطي عتبة مواطنه حسن أقصبي، اللاعب السابق في نادي الفتح الرباطي والأندية الفرنسية نيم وريمز وموناكو، بفارق هدف واحد.

كما يتوقع أن يتم توسيع الفارق بينهما على اعتبار أن الهداف السابق لنادي غرناطة الإسباني يعتبر المهاجم الأساسي واللاعب الذي لا يمس في تشكيلة وصيف الدوري اليوناني للموسم الحالي.

وتمكن الغوليادور المغربي من تسجيل أهدافه الـ174 في خمس دوريات مختلفة، بعدما سجل 76 هدفا في الدوري القطري و44 هدفا في الدوري الإسباني و25 هدفا في الدوري اليوناني و17 هدفا في الدوري الفرنسي و12 هدفا في الدوري السعودي.

يذكر أن العربي يتصدر هدافي الدوري اليوناني بـ5 أهداف، بفارق هدفين عن الثلاثي أناستاسيوس دوفيكاس مهاجم فولوس وادريان ساردينيرو مهاجم أوفي كريت وجيرونيمو باراليس مهاجم استيراس تريبوليس، ليبدأ بذلك حملة الدفاع عن لقب هداف الدوري للموسم الثاني تواليا، بعد تتويجه بالجائزة الموسم الماضي برصيد 21 هدفا.