القوات اليمنية تعلن مقتل 6 من مسلحي "أنصار الله" بينهم قيادي في الحديدة

تجددت المواجهات، اليوم الاثنين، بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غربي البلاد.

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت ألوية العمالقة العاملة في قوام القوات المشتركة، على موقعها، أن "قوات اللواء السادس عمالقة رصدت محاولة تسلل لعناصر من الحوثيين شرقي مدينة التُحَيتا جنوبي الحديدة، وخاضت معها اشتباكات عنيفة اُستخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة".

وأكدت الألوية مقتل 6 من جماعة "أنصار الله" بينهم قائد المجاميع المهاجمة وإصابة عشرات آخرين خلال الاشتباكات.

وجاءت الاشتباكات غداة إعلان القوات المشتركة إحباط محاولات تسلل نفذتها الجماعة صوب مناطق ومزارع قريبة من خطوط التماس في قطاعي الجَبلية والفَازة في مديرية التُحَيتا، وقطاعي مديرية حَيْس ومنطقة الجَاح في مديرية بيت الفقية جنوبي الحديدة، مشيرةً إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الجماعة.