بوابة الحكومة المصرية تنشر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh مصر... وزير التعليم يكشف حقيقة تغيير منهج الصف الثالث الثانوي "المصري اليوم"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول الوزارة إن "نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020 للطلاب الذين قاموا بتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية يتم نشرها على موقع التنسيق الإلكترونى عبر بوابة الحكومة المصرية".

وأرفقت الصحيفة رابط قالت إنه للوصول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت (tansik.egypt.gov.eg).

وأوضحت الصحيفة أن "الوزارة قررت فتح باب تقليل الاغتراب لهؤلاء الطلاب الذين تم قبولهم بالجامعات والمعاهد اعتبارا من الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 حتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر".

وذكرت الصحيفة المصرية أن "الوزارة أعلنت أن أعداد الطلاب الذين قاموا بتسجيل الرغبات من طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات وطلاب المعاهد المتوسطة عبر موقع التنسيق الإلكترونى في 2020 بلغوا 212 ألفا و446 طالبا وطالبة، بزيادة 15 ألفا و300 طالب وطالبة عن المتقدمين للتنسيق العام الماضى".

وتابعت: "تم ترشيح 204 ألفا و980 طالبا وطالبة، للكليات والمعاهد بينما استنفد 7 آلاف و466 طالبا وطالبة الرغبات لاختيارهم كليات ومعاهد حصلت على درجات حد أدنى أعلى من مجموعهم".

ولفتت الوزارة إلى أنه "سيتم إعادة فتح باب تسجيل الرغبات للمستنفدين والمتخلفين عن التقدم للتنسيق من طلاب الدور الأول من الدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة".