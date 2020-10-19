إعلام: صائب عريقات دخل في حالة غيبوبة

كشفت تقرير صحفي عن دخول أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الاثنين، في غيبوبة، على خلفية تدهور حالته الصحية، عقب إصابته بكوفيد - 19.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" اليوم أن مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي، ومصادر فلسطينية أكدت نبأ تدهور صحة عريقات (65 عاما)، موضحة أن الأطباء في المستشفى طلبوا من أفراد عائلة عريقات بالبقاء إلى جانبه بعد دخوله في غيبوبة، وخضوعه للتنفس الاصطناعي.

وأفاد التقرير الطبي للمسئول الفلسطيني البارز بأنه مصاب بكوفيد 19 وبجرثومة في الرئة الاصطناعية التي زرعها في جراحة قبل عامين.

​وصباح اليوم الاثنين، قال مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس الذي استقبل عريقات أمس، إثر تدهور صحته، إن الأخير يرقد في حالة حرجة وقد تم تخديره فيما يخضع لجهاز تنفس صناعي.

وأضاف المستشفى وفق ما نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية: "يشكل السيد عريقات تحديا كبيرا لعلاج الكورونا كونه قد سبق وخضع لعملية زرع رئة مع تدهور في جهاز المناعة وعدوى بكتيرية إضافة إلى كورونا".

وأمس الأحد، توجهت السلطة الفلسطينية بطلب إلى إسرائيل لنقل عريقات (65 عاما) إلى أحد مشافيها، واستجابت الأخيرة للطلب وتم نقله بسيارة إسعاف إسرائيلية إلى مستشفى "هداسا"، بحسب ما أوردته في حينه هيئة البث الرسمية.

وكانت منظمة التحرير قد أعلنت، في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إصابة عريقات بفيروس كورونا.

وفي اليوم التالي، قال عريقات في تغريدة على تويتر إنه يعاني "أعراضا صعبة" لإصابته بفيروس كورونا".

وأجرى أمين سر منظمة التحرير قبل نحو عامين عملية زراعة رئة، على يد فريق طبي في مستشفى "إنوفا فيرفاكس" الأمريكي.

ويعد عريقات أحد أبرز قادة المفاوضات مع إسرائيل، وكان مسؤولا عن عملية التفاوض على مدى العقود الثلاثة الأخيرة.