أمريكا والسودان يقتربان من الوصول إلى اتفاق لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

قال مسؤولان أمريكيان، اليوم الاثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب بصدد الاتفاق مع السودان على رفعه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وإن الإعلان عن ذلك قد يكون خلال أيام.

وقال أحد المسؤولين لوكالة "رويترز" إن الاتفاق قد يؤذن ببداية تحركات من السودان نحو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن لا يزال العمل قائما على التفاصيل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد زار الخرطوم في أغسطس/آب الماضي، حيث بحث إمكانية تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، لكن الخرطوم أكدت أن ملف العلاقات مع إسرائيل ليست من مهام الحكومة الانتقالية الحالية.

وفي 5 سبتمبر/أـيلول الماضي، كشف وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، أن الإدارة الأمريكية، وعدت بدراسة إمكانية رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مقابل تطبيع علاقاتها رسميا مع إسرائيل.

وقال قمر الدين، في مقابلة مع صحيفة "التيار" السودانية، إن "وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جاء إلى الخرطوم وطرح ملفين، الأول التطبيع بين السودان وإسرائيل، والثاني حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ووضع الملفان في سلة واحدة".

ولفت قمر الدين إلى أن "رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، طرح، ردا على عرض بومبيو، سؤالا مفاده ماذا يجني السودان اقتصاديا أو متى يرفع من قائمة الإرهاب؟".