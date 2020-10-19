السديس: لم نسجل أي إصابة كورونا بين المعتمرين حتى الآن

قال الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إنه لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين حتى الآن.

وأوضح السديس خلال مشاركته في ندوة بعنوان "العمرة بين تسهيل الإجراءات وصرامة الاحترازات" أنه "إلى هذه اللحظة لم نسجل أي إصابة بين المعتمرين ولله الحمد، ونتلقى الإشادة والثناء من الخارج والداخل على ما وفرته الدولة من خدمات وتسهيلات للمسلمين".

وتابع، وفقا لموقع "سبق" الإخباري السعودي: "نشكر للقيادة الرشيدة إدارتها لهذه الجائحة، وقد أثبتت كفاءتها العالية في إدارة الأزمات والكوارث".

وأضاف أن "هناك 4 آلاف عامل للتعقيم المستمر عند دخول وخروج كل فوج من وإلى المسجد الحرام، يقومون بتعقيم السجاد 12 مرّة يومياً"، مشددا على أن "الرئاسة (رئاسة الحرمين) حريصة جداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المعتمرين والمصلين".