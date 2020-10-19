تسجيل
18:35 GMT19 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مطار صنعاء الدولي

    كيف وصل السفير الإيراني إلى صنعاء... ولماذا تخلت طهران عن الحذر في علاقتها بـ"أنصار الله"؟

    © AFP 2020 / Mohammed Huwais
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202010191046892291-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%AA-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%80%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%9F/

    تباينت ردود الأفعال حول إعلان إيران وصول سفيرها حسن إيرلو إلى العاصمة صنعاء التي تخضع لسيطرة "أنصارالله"، حيث اعتبرته الحكومة اليمنية مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، في حين نفى مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث ما تردد عن نقل السفير عبر طائرة أممية.

    كيف وصل سفير طهران وما الرسائل التي تحملها بشأن مستقبل الصراع في اليمن؟

    وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي
    © AP Photo / Jeenah Moon
    الحضرمي يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن
    يرى مراقبون أن "أنصار الله" حققت واقعا جديدا على الأرض من الناحية العسكرية، حيث استطاعت فرض نوع من توازن الرعب عن طريق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، علاوة على أن التشتت الأخير في صفوف الشرعية والاشتباكات المسلحة وعدم التوصل إلى توافق فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الرياض، أتاح مساحة كبيرة لقوات صنعاء بالتحرك على الأرض والسيطرة على مناطق شاسعة في محافظات إستراتيجية مثل مأرب، كل هذا يعني أن الواقع على الأرض قد تغير إلى واقع جديد بشروط جديدة، كما أن صفقة الأسرى الأخيرة والتي حققت فيها صنعاء ربحا كبيرا، أعطت "أنصار الله" زخما دوليا في الوقت الذي أصبح تواجد الشرعية على الأرض ضعيف جدا، وتوقع المراقبون أن تشهد المرحلة القادمة خطوات مماثلة لما قامت به إيران من جانب عدد من الدول من بينها قطر وسوريا ودول أخرى.

    توازن الردع

    قال الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني اللواء عبد الله الجفري، إن وصول السفير الإيراني إلى صنعاء ليس خافيا على أحد، لأنه وصل على طائرة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعلم بهذا، حيث أن وضعنا اليوم تغير 180 درجة بعد أن انتصرنا واستطعنا تحقيق تقدم كبير على الأرض في ثلاث محافظات كبرى نتيجة ما وصلنا إليه من عملية توازن الردع بما لدينا من أسلحة إستراتيجية، الأمر الذي غير قواعد الاشتباك نتيجة القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير.

    وأضاف لـ"سبوتنيك"، وكذلك ما حصل مؤخرا من إطلاق سراح الأسرى، والذي أكد على تفوق استراتيجية النفس الطويل التي عملنا بها خلال السنوات السابقة، ولا يخفى على أحد أن مدينة مأرب الإستراتيجية محاصره اليوم من قبل الجيش واللجان الشعبية من محاورها الأربع، الأمر الذي أزعج ما يسمى بالتحالف والمجتمع الدولي، لأننا انتقلنا من موضع الدفاع إلى موضع الهجوم، وأي انتصارات عسكرية تحقق مكاسب سياسية بشكل عام.

    الأمر الواقع

    وتابع الخبير الاستراتيجي، نحن من فرضنا الأمر الواقع بعد أن توقف الملف الإنساني لإطلاق الأسرى بعد التوقيع عليه في اتفاقية ستوكهولم منذ عامين في السويد، لذلك تحركت المياه الراكدة في الملف الإنساني بعد الانتصارات التي تحققت، والتي ترجمت باستقبال السفير الإيراني في صنعاء وإرسال السفير اليمني إلى سوريا، كما أن هناك تسريبات مؤكدة تقول أن قطر تدرس إرسال سفيرها إلى صنعاء.

    تتويج للانتصارات

    وحول وصول السفير الإيراني إلى صنعاء عبر طائرة أممية قال الجفري، بكل تأكيد السفير الإيراني لم يدخل إلى صنعاء عبر التهريب من خلال الحصار المحكم من 6 سنوات وازداد إحكاما خلال الأشهر الست الماضية على المواد التموينية والمشتقات النفطية بعد مرور أسابيع طويلة على احتجاز الناقلات، لذا فإن وصول السفير الإيراني إلى صنعاء جاء نتيجة الانتصارات على الأرض والتضحيات التي قدمناها.

    وأكد الجفري على الترحيب بكل من  يريد أن يقدم لنا المساعدة، بشرط عدم تجاوز ثوابتنا الوطنية، وإذا كانت إيران تقدم لنا المساعدة فهم يتسلحون من إسرائيل وأمريكا وفرنسا وبريطانيا، ومن حقنا أن نستورد التقنيات التي نريد وأن نصنع ونطور.

    تغيرات على الأرض

    الجيش اليمني - القوات اليمنية في تعز، اليمن أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS / Anees Mahyoub
    القوات اليمنية تعلن مقتل 6 من مسلحي "أنصار الله" بينهم قيادي في الحديدة
    وتعليقا على وصول السفير الإيراني إلى صنعاء قال رئيس مركز جهود للدراسات باليمن الدكتور عبد الستار الشميري، إن وقائع كثيرة تغيرت على الأرض سواء على المستوى السياسي أو العسكري، هذه التغيرات أعطت مساحة كبيرة لإيران والحوثيين بأن يتجولوا في مربع السياسة الدولية بحرية أكثر مما كان في السابق، وأصبح بوسعهم الآن استقبال الطائرات وأن تنطلق الطائرات من صنعاء لتحمل بعض السياسيين المنتمين لجماعة "الحوثي"، كما تحمل أيضا تلك الطائرات رسائل عبد الملك الحوثي إلى حسن نصر الله في لبنان أو إلى طهران.

    وأضاف لـ"سبوتنيك"، أن سلطنة عمان لعبت دورا كبيرا في هذا الاتجاه، وربما التداعي القطري في إعلانه استقبال سفير أو ممثل "حوثي" في قطر، الوقائع العسكرية وطول أمد الحرب أعطى مساحة ونفس أكبر لتواجد "المليشيات" كقوة موجودة على الأرض، تريد أن تقتطع جزءا من الجغرافيا اليمنية في أي حوار سياسي، كمكسب لها نظير ما قامت به من انقلاب.

    ورقة رابحة

    وأشار رئيس مركز جهود، إلى أن وصول دبلوماسي من طهران إلى صنعاء هى خطوة مهمة وورقة رابحة بالنسبة لإيران، ساهم فيها تشتت الشرعية وفشل التحالف في جمع أطرافها على كلمة سواء واحراز تقدم عسكري في تعز أو مأرب، كل تلك الظروف من تأخر تنفيذ اتفاق الرياض والمناوشات العسكرية بين أطراف الشرعية من إصلاحيين ومؤتمريين وناصريين و اشتراكيين والمجلس الانتقالي والصراعات البينية، جميعها كانت متنفس أو أوراق مكتسبة إضافية "للحوثي" من غير جهد مبذول من جانبه.

    اعتراف ضمني

    وأوضح الشميري أن التداعيات السابقة بين أطراف الشرعية تبلورت نتائجها في فتح مطار صنعاء بكل حرية، بجانب تلقيه مزيد من الدعم الإنساني، بجانب الحصول على صفقة أسرى كانت رابحة، بالإضافة إلى الدخول في المشهد والحلول السياسية الكبيرة النهائي، أضف إلى ذلك شبه اعتراف من بعض من بعض الدول الخليجية وتعاطي من بعض الدول الغربية من خلال لقاءات في العديد من الدول الأوروبية مع سياسيين من صنعاء، كل هذا دفع إيران إلى أن تعلن بوضوح وصول سفيرها الجديد إلى صنعاء، وأصبح الأمر كأنه واقع على الأرض، وهذا ما أنتجته 6 سنوات من الحرب "بكل أسف".

    الخارجية الإيرانية

    أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت الماضي، وصول سفيرها الجديد إلى العاصمة اليمينة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين).

    وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة في تصريحات لوكالة أنباء "فارس" إن:"سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية فوق العادة ومطلق الصلاحية حسن ايرلو قد وصل إلى صنعاء".

    وأضاف زادة أن: "السفير الإيراني الجديد في صنعاء سيقدم قريبا نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني هشام شرف كما سيقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط."

    الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
    © AP Photo
    الحكومة اليمنية: تهريب إيران أحد عناصرها وتنصيبه سفيرا مخالف للقرارات الأممية
    ولم يوضح المتحدث متى وصل السفير الإيراني الجديد إلى صنعاء أو كيف، علما أن مطار العاصمة اليمنية مغلق أمام رحلات الركاب.

    الخارجية اليمنية

    أدانت الحكومة اليمنية، أمس الأحد، ما أسمته بـ "قيام إيران بتهريب أحد عناصرها إلى الجمهورية اليمنية وتنصيبه سفيرا لدى جماعة أنصار الله (الحوثيين)"، معتبرة ذلك مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.

    وقالت الخارجية اليمنية، في بيان وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تبث من الرياض، إن "استمرار النظام الإيراني بانتهاج سلوك العصابات والمنظمات الإرهابية بتهريب الأسلحة والأفراد إلى الحوثيين يؤكد على عدوانية هذا النظام ونواياه الخبيثة تجاه اليمنيين".

    ودعت خارجية اليمن، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "إدانة هذه الممارسات والانتهاكات الإيرانية غير القانونية وتدخلها السافر والمستمر في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية".

    مكتب المبعوث الأممي

    نفى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس الأحد، أي دور أممي في نقل السفير الإيراني المعين لدى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إلى العاصمة صنعاء.

    وقال مكتب غريفيث، في تغريدة عبر تويتر، "ينفي مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أي دور في نقل حسن ايرلو إلى صنعاء".

    وحث المكتب الأممي الإعلاميين على "التأكد من المعلومات قبل نشرها عبر التواصل مع القسم الإعلامي للمكتب".

    انظر أيضا:

    أنصار الله تعلن احتجاز آلاف الأسرى من الجيش اليمني والسعوديين والسودانيين
    الجيش اليمني: طيران التحالف دمر محطة إعادة بث تابعة لجماعة "أنصار الله" في صعدة
    القوات اليمنية تعلن مقتل 6 من مسلحي "أنصار الله" بينهم قيادي في الحديدة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صانعة السكاكين الروسية آنا غيرمان
    قالت أن ذلك ليس حكرا على الرجال... روسية تبدع في صنع السكين "الساحر"
    مفاجأت 2020... هل ينتظرنا المزيد؟
    مفاجأت 2020... هل ينتظرنا المزيد؟
    اختراعات توماس إديسون غيرت وجه العالم
    اختراعات توماس إديسون غيرت وجه العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك