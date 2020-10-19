الأرصاد المصرية تحذر من طقس سيئ وتكشف موعد انتهائه

حذر محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من حالة عدم استقرار في الطقس خلال الأيام المقبلة.

وأكد شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد" أن الأمطار ستبدأ من غدا الثلاثاء وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وحذر المسؤول المصريين من صعوبة الطقس وضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، وقال: "ياريت ننتقل من اللبس الخفيف إلى اللبس الخريفي اللي هو تقيل شوية عن الملابس الصيفية".

وتابع: "الجو اليومين دول جو عيا (مرض).. ونخلي بالنا (نحرص) من نزلات البرد الفترة الجاية".

وقال شاهين إن "التغيرات السريعة التي تحدث في فصل الخريف تجعلنا ننصح المواطنين بمتابعة حالة الطقس قبل الخروج من المنزل".

ولفت إلى أن "درجة الحرارة سوف تكون 30 مئوية".

وأشار شاهين إلى أن "فصل الشتاء يبدأ 21 ديسمبر، حيث إن أغلب الأجواء في فصل الخريف تكون عدم استقرار".

وقال إن "منطقة سيناء سوف تشهد سيولا من متوسطة إلى غزيرة بداية من يوم السبت".

وأضاف: "يوجد تنسيق كامل مع كل الجهات الرسمية للعبور من فترة الشتاء".