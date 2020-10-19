ترامب: السودان يوافق على دفع 335 مليون دولار لإزالته من قائمة الإرهاب

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحكومة السودانية وافقت على دفع 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم، لافتًا إلى أنه سيتم رفع اسم الخرطوم من قوائم الإرهاب بمجرد دفع المبلغ.

القاهرة - سبوتنيك. وكتب ترامب على تويتر، اليوم الاثنين "أخبار رائعة.. الحكومة السودانية الجديدة، التي تؤدي عملًا جيدًا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاتهم".

GREAT news! New government of Sudan, which is making great progress, agreed to pay $335 MILLION to U.S. terror victims and families. Once deposited, I will lift Sudan from the State Sponsors of Terrorism list. At long last, JUSTICE for the American people and BIG step for Sudan! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 19, 2020

وأضاف "بمجرد دفع المبلغ المحدد، سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وتابع "في نهاية الأمر، ستتحق العدالة للشعب الأمريكي، وخطوة جيدة للسودان".

يتبع...