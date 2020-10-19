مصر... السيسي يصدق على قانون جديد

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون ينص على استحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير".

ذكرت ذلك صحيفة "الشروق" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن القرار تم نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت الصحيفة إن تلك الجائزة "تمنح سنويا لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا ولم يتجاوز عمره 18 عاما فى مجالات الثقافة والفنون ".

وقالت "بوابة الأهرام" المصرية، في أغسطس/ آب الماضي، إن مجلس النواب وافق على مشروع القانون، الذى تقدمت به وزارة الثقافة إلي مجلس الوزراء لاستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير".

ولفتت إلى أن وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم أشارت إلى دعم مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة في استحداث هذا القانون وأكدت أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون تعكس الإيمان بأهمية الإبداع في بناء المجتمع ودوره المؤثر فى التنمية تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.